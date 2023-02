Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemeldung der PI Neuwied für das Wochenende vom 24. - 26.02.2023

Neuwied (ots)

Leutesdorf - Am Freitag, den 24.02.2023, zeigte ein 52jähriger Mann bei hiesiger Dienststelle den Diebstahl eines Versicherungskennzeichens an. Täterhinweise konnte der Mann nicht geben. Am darauffolgenden Samstag erging hier ein Zeugenhinweis auf eine männliche Person, die das gestohlene Kennzeichen auf einen anderen Roller montiert und nun damit in Richtung NRW unterwegs sei. Das Fahrzeug und die Person konnten nicht angetroffen werden. Zwischenzeitlich konnten allerdings die Personalien des Beschuldigten, einem 20jährigen Heranwachsenden ohne festen Wohnsitz, ermittelt werden. Dieser wurde bei Rückkehr an seine aktuelle Aufenthaltsadresse angetroffen. Dabei wurde festgestellt, dass der Roller, mit dem der junge Mann unterwegs war, wie das Kennzeichen auch ebenfalls gestohlen waren. Darüber hinaus ist der Mann nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis und stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Außerdem wurde bei einer Durchsuchung der Person eine geringe Menge Amfetamin aufgefunden. Den jungen Mann erwartet nun ein bunter Strauß an Strafanzeigen sowie eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Neuwied - Am Samstag, 25.02.2023, meldete eine Geschädigte gegen 08.00 Uhr bei hiesiger Dienststelle eine Verkehrsunfallflucht. Demnach habe der Pkw der Geschädigten, ein schwarzer VW Golf, in der Zeit zwischen Freitag, 24.02.2023, 20.30 Uhr, und Samstag, 25.02.2023, 08.00 Uhr, in der Heinrich-Heine-Straße geparkt gestanden. Zur Meldezeit habe sie dann Kratzer am hinteren linken Kotflügel festgestellt. Der Spurenlage nach dürfte das unfallverursachende Fahrzeug weiß sein. Die Polizei Neuwied bittet mögliche Zeugen, sich unter 02631-8780 oder unter pineuwied@polizei.rlp.de zu melden.

Neuwied - Am Samstag, 25.02.2023, kontrollierte eine Streife der PI Neuwied gegen 11.00 Uhr einen Pkw mit bulgarischer Zulassung in der Erich-Kästner-Straße. Der Fahrzeugführer, ein 41jähriger Mann aus Bulgarien mit Wohnsitz in Andernach, führte keinerlei Papiere mit sich. Bei der Überprüfung der Daten wurde festgestellt, dass für den Mann ein Entzug seiner Fahrerlaubnis durch die bulgarischen Behörden vorliegt. Der Mann beharrte jedoch darauf, dass er seinen Führerschein zuhause habe. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Etwa eine Stunde später erschien der Beschuldigte bei der PI Neuwied und zeigte einen bulgarischen Führerschein vor. Die Überprüfung des Dokuments ergab, dass dieses durch die bulgarischen Behörden nach Verlust zur Fahndung ausgeschrieben war. Letztlich dürfte davon auszugehen sein, dass der Mann den vorgezeigten Führerschein vor dem Datum der Abgabe des Dokuments als verloren gemeldet und dann den neu erhaltenen Führerschein abgegeben hat. Der vorgezeigte Führerschein wurde sichergestellt, nun hat der Mann gar keinen Führerschein mehr. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Neuwied ST Heimbach-Weis - Am Samstag, 25.02.2023, wurden der PI Neuwied gegen 13.20 Uhr familiäre Streitigkeiten im Stadtteil Heimbach-Weis gemeldet. Die eingesetzten Beamten stellten vor Ort fest, dass der 72jährige Beschuldigte im erheblich alkoholisierten Zustand seine Familie traktiert und geschlagen hatte. Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme richtete sich seine Aggression nun gegen die eingesetzten Beamten, indem der Mann mehrfach nach den Polizeibeamten schlug und trat. Da er sich überhaupt nicht beruhigte sollte er in Gewahrsam genommen werden. Im Zuge dessen kam es zu weiteren Tritten und Schlägen gegen die Beamten. Der Mann wurde dem hiesigen Gewahrsam zugeführt und ihm wurde auf richterliche Anordnung eine Blutprobe entnommen. Sowohl der Beschuldigte als auch die eingesetzten Beamten blieben bei dem Einsatz unverletzt. Gegen den Mann wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Neuwied ST Irlich - Am Samstag, 25.02.2023, kam es gegen 15.15 Uhr zu einem Tageswohnungseinbruch in eine Wohnung in Irlich. Hier wurden im Talweg eine Haus- und eine Wohnungseingangstür aufgehebelt. Die Wohnung wurde durchwühlt, es wurde Bargeld in mittlerer vierstelliger Höhe entwendet. Es liegen keine Täterhinweise vor. Die Polizei bittet mögliche Zeugen der Tat, sich unter 02631-8780 oder unter pineuwied@polizei.rlp.de mit der PI Neuwied in Verbindung zu setzen.

