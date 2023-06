Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230605-1: Autofahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hürth (ots)

Zweiter Unfallbeteiligter leicht verletzt

Bei einem Zusammenstoß in Hürth-Hermülheim am Freitagabend (2. Juni) ist eine Autofahrerin (33) schwer verletzt worden. Ein weiterer Autofahrer (69) zog sich bei dem Verkehrsunfall leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte kümmerten sich am Unfallort um die Verletzten und brachten sie in naheliegende Krankenhäuser.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll die 33-Jährige gegen 18 Uhr mit ihrem Kia auf der Daimlerstraße in Fahrtrichtung Siemensstraße gefahren sein. Der 69-Jährige soll gleichzeitig mit seinem Opel auf der Max-Planck-Straße in Richtung Hans-Böckler-Straße unterwegs gewesen sein. An der Einmündung von Daimlerstraße und Max-Planck-Straße soll die Fahrerin des Kias rechts in die Max-Planck-Straße eingebogen sein. Dabei kollidierte ihr Auto mit dem Opel.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Rettungsarbeiten sperrten Einsatzkräfte die Unfallstelle. Die hinzugerufenen Polizisten sicherten die Spuren am Unfallort und nahmen eine Verkehrsunfallanzeige auf. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell