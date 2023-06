Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230605-3: Polizei fahndet weiterhin nach Einbrechern in Lagerhalle

Hürth (ots)

1.000 Euro Belohnung für Hinweise die zur Ergreifung der Täter führen

Nachtrag zur Pressemeldung Ziffer 1 vom 23. Mai 2023 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/10374/5515547

Nach dem Einbruch in eine Lagerhalle in Hürth-Kalscheuren zwischen Freitagabend (19. Mai) und Montagvormittag (22. Mai) fahnden die Ermittler des Kriminalkommissariats 23 weiterhin auf Hochtouren nach den bislang unbekannten Tätern. Hinzugerufene Polizisten nahmen umgehend die Fahndung im Nahbereich der Lagerhalle auf. Zudem führten die Kriminalbeamten eine umfangreiche Spurensicherung am Tatort durch, sprachen mit Anwohnern und fertigten eine Strafanzeige. Außerdem verteilten die Ermittler zusammen mit den vor Ort zuständigen Bezirksdienstbeamten Flugblätter rund um den Bereich der Ursulastraße.

Die Kriminalbeamten suchen dringend Zeugen und fragen: Wer kann Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben? Wer hat im Tatzeitraum im Bereich der Lagerhalle ein oder mehrere auffällige Fahrzeuge beobachtet? Wer hat verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht?

Hinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. Für Hinweise, die zur Ermittlung der Täter führen, ist eine Belohnung in Höhe von 1.000 Euro ausgelobt. Die Zuerkennung und Verteilung der Belohnung erfolgen unter Ausschluss des Rechtsweges nach Maßgabe und Bedeutung der einzelnen Hinweise ausschließlich für Privatpersonen.

Am 22. Mai gegen 10 Uhr alarmierten Mitarbeiter der Lagerhalle in der Ursulastraße die Polizei. Zuvor sollen sie im Innern des Lagers bemerkt haben, dass Unbekannte etliche Kartons geöffnet und Sportkleidung daraus entwendet hatten. Zudem sollen die Täter nach ersten Ermittlungen zahlreiche Kartons samt Inhalt gestohlen haben. Ersten Erkenntnissen zufolge hebelten die Unbekannten eine Eingangstür des Lagers auf, um an ihre Beute zu gelangen. Ein hinzugerufenes Streifenteam stellte darüber hinaus Beschädigungen an einem Tor der Lagerhalle sowie Reifenspuren eines unbekannten Fahrzeugs auf einer angrenzenden Wiese fest. (jus)

