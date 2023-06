Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten - Schwelbrand - Von der Straße gedrängt - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Unfallfluchten

Zwischen Sonntagabend 20 Uhr und Montagmorgen 5 Uhr beschädigte ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker einen VW, der in der Stettiner Straße abgestellt war.

Rund 2000 Euro Sachschaden verursachte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker, als er am Montagmittag zwischen 12.55 Uhr und 14.40 Uhr einen Peugeot beschädigte, der in diesem Zeitraum auf dem Parkplatz des Landratsamtes in der Stuttgarter Straße abgestellt war. Hinweise in beiden Fällen nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Aalen: Schwelbrand

Vermutlich durch eine Zigarette wurde am Montagnachmittag gegen 15 Uhr ein Schwelbrand ausgelöst. Das Feuer, das in der Umrandung eines Dachfensters unter den Dachplatten entstand, konnte von Kräften der Freiwilligen Feuerwehr Aalen rasch gelöscht werden. Über den entstandenen Sachschaden liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor.

Aalen: Fahrzeugscheibe eingeschlagen

Mit einem Stein schlug ein Unbekannter zwischen Sonntagabend 20.30 Uhr und Montagvormittag 11 Uhr die Scheibe der Beifahrertüre eines Mercedes Benz ein, der in der Friedrichstraße abgestellt war. Aus dem Fahrzeuginneren entwendete der Dieb Bargeld und eine Schachtel Zigaretten. Insgesamt wird der entstandene Schaden auf ca. 1000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Hüttlingen: Vorfahrt missachtet - 6000 Euro Schaden

Mit ihrem Fiat 500 fuhr eine 73-Jährige am Montagvormittag kurz vor 11 Uhr in den Kreisverkehr "An der Pfitze" ein. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines bereits im Kreisel fahrenden Dacia. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem sowohl die Unfallverursacherin, als auch der 42 Jahre alte Dacia-Fahrer unverletzt blieben, entstand ein Sachschaden von rund 6000 Euro.

Aalen: Parkrempler

Auf rund 5000 Euro beläuft sich der Sachschaden, den ein 66-Jähriger am Montagmorgen kurz vor 8 Uhr verursachte, als er beim Ausparken seines Ford Focus im Parkhaus des Ostalbklinkums im Kälblesrain den dort abgestellten Opel Zafira eines 51-Jährigen beschädigte.

Westhausen: 6000 Euro Sachschaden

Mit seinem Jaguar streifte ein 74-Jähriger am Montagmorgen gegen 8.20 Uhr auf einem Parkplatz in der Jahnstraße den BMW einer 49-Jährigen, wobei ein Sachschaden von rund 6000 Euro entstand.

Ellwangen: Unfall beim Rückwärtsfahren

Auf dem Gelände einer Tankstelle in der Wilhelm-Maybach-Straße setzte ein 32-Jähriger seinen Mercedes-Sprinter am Montagmittag gegen 12 Uhr ein Stück zurück, wobei er den VW Golf eines 61-Jährigen beschädigte. Der bei dem Unfall entstandene Schaden beziffert sich auf ca. 3500 Euro.

Schwäbisch Gmünd-Zimmern: Unfallflucht

Am Montagabend gegen 22.30 Uhr befuhr eine 51-Jährige mit ihrem Dacia die Verbindungsstraße zwischen Zimmern und Gügling. Hier wurde ihr Fahrzeug von einem entgegenkommenden grauen Pkw gestreift, wobei der Außenspiegel abgerissen wurde. Die 51-Jährige erschrak derart, dass sie mit ihrem Fahrzeug in den Straßengraben fuhr. Der Unfallverursacher fuhr unbeirrt davon. Der von ihm verursachte Schaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro.

Mutlangen: Unfallflucht II

Vermutlich beim Rangieren beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Montagmittag zwischen 12 und 12.45 Uhr einen in der Lammstraße abgestellten Renault, wobei ein Sachschaden von rund 5000 Euro entstand. Hinweise in beiden Fällen bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Lorch: Von der Straße gedrängt

Kurz nach 13 Uhr am Montagmittag befuhren zwei 19 und 87 Jahre alte Autofahrerinnen mit ihren Fahrzeugen die B 29 zwischen Schwäbisch Gmünd und Stuttgart. Auf Höhe der Abfahrt Lorch Ost fuhr ein Unbekannter rücksichtslos mit einem schwarzen BMW über den Beschleunigungsstreifen auf die B 29 ein, wobei die 19-Jährige, die auf gleicher Höhe fuhr, mit ihrem Ford Fiesta auf die linke Fahrspur ausweichen musste. Hierdurch musste auch die 87-Jährige, die mit ihrem VW Golf auf der linken Spur fuhr, nach links ausweichen, wobei sie mit ihrem PKW gegen die Schutzplanke prallte. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise auf den schwarzen BMW bzw. dessen Fahrer geben können werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 in Verbindung zu setzen.

Ellwangen: Aufgefahren

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden von rund 36.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagmorgen gegen 7.40 Uhr auf der A 7 zwischen den Anschlussstellen Dinkelsbühl-Fichtenau und Ellwangen ereignete. Ein 37-Jähriger hatte mit seinem Ford Kombi vom linken auf den rechten Fahrstreifen gewechselt, um einem anderen Fahrzeug das Überholen zu ermöglichen. Anschließend konzentrierte sich der Mann auf den rückwärtigen Verkehr, da er selbst wieder auf die linke Fahrspur wechseln wollte. Erst durch ein Warnsignal seines Fahrzeuges aufgeschreckt, schaute er nach vorn, konnte aber nicht mehr verhindern, dass er nahezu ungebremst auf den vor ihm fahrenden Sattelzug einer 42-Jährigen auffuhr. Der 37-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen; er wurde ins Krankenhaus nach Ellwangen gebracht. Durch umherfliegende Fahrzeugteile wurde auch der VW Passat eines 57-Jährigen beschädigt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell