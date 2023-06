Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Arbeitsmaterial fängt Feuer, Öffentliches Gebäude beschmiert

Aalen (ots)

Murrhardt: Arbeitsmaterial fängt Feuer

Am Dienstagvormittag gegen 11:50 Uhr kam es zu einem Brand in der Emil-Kasper-Straße. An einem dortigen Neubau fingen nach bisherigen Erkenntnissen entzündliche Arbeitsmaterialien Feuer, nachdem sie in der prallen Sonne lagen. Die Flammen konnten durch die Feuerwehr gelöscht werden. Dadurch entstand Sachschaden am Haus in Höhe von etwa 20 000 Euro.

Backnang: Öffentliches Gebäude beschmiert

Zwischen Montagabend 20 Uhr und Dienstagmorgen 06 Uhr beschmierte ein Vandale ein öffentliches Gebäude am Stiftshof mit roter Farbe. Ebenfalls wurden mehrere Flaschen mit Farbe gegen die Fassade des Gebäudes geworfen. Der hierdurch entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 2500 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07361 5800 um Hinweise zum noch unbekannten Täter.

