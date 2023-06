Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Brennender Reifen - Einbruch in Café - Diebstahl - Unfall

Aalen (ots)

Essingen: Brennender Reifen

Am Dienstag gegen 07:40 Uhr bemerkte ein 58-jähriger LKW-Fahrer bei der Anlieferung an einem Baumarkt in der Margarethe-Steif-Straße einen brennenden Reifen an seinem Fahrzeug. Bis zum Eintreffen der hinzugerufenen Feuerwehr hatte der Fahrer den Brand bereits gelöscht. Vermutlich waren heiß gelaufenen Bremsscheiben der Grund für den Brand. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort.

Aalen: Einbruch in Café

Gegen 4 Uhr wurde am Dienstag wurde ein Einbruch in ein Café am Spritzenhausplatz bemerkt. Bislang unbekannte Diebe hebelten eine Schiebetür zu dem Café auf und entwendetet aus dem Verkaufsraum eine Kasse mit etwa 100 Euro Bargeld. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Essingen: Unfall aufgrund Reifenplatzer

Ein 19-Jähriger geriet am Dienstag gegen 7 Uhr auf der B29 nach rechts gegen eine Stahlschutzplanke, nachdem ihm ein Reifen an seinem Ford geplatzt war. Infolgedessen beschädigte er hierbei die Schutzplanke und verursachte einen Schaden in Höhe von rund 3500 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Diebstahl

Im Zeitraum zwischen Freitag, 14:15 Uhr und Dienstag, 7 Uhr, entwendete ein bislang Unbekannter auf einem Rohbau in der Schießtalstraße drei Baustromverteiler im Wert von etwa 3500 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell