Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall in der Barlachstraße in Altenburg

Altenburg (ots)

Altenburg: Nachdem sich gestern (12.10.2022) ein Verkehrsunfall in der Barlachstraße in Altenburg ereignete, wurde die Polizei Altenburg gegen 10.15 Uhr alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen befuhr der Fahrer (41) eines Pkw Renault die Barlachstraße aus Richtung An der Glashütte kommend. Als er in einer Linkskurve zu weit nach links fuhr, kollidierte er frontal mit dem entgegenkommenden Fahrer (49) eines Pkw Hyundai. Die beiden Fahrzeugführer blieben, trotz der Kollision, unverletzt. An ihren Fahrzeugen entstanden indes mehrere Tausend Euro Sachschaden, sodass sie abgeschleppt werden mussten. (JMV)

