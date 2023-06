Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Durchgeschmortes Kabel - Diebstahl - Durch Hundebiss verletzt - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen-Wasseralfingen: Durch Hundebiss verletzt

Beim Vorbeigehen wurde eine 19-Jährige am Dienstagabend gegen 23 Uhr in der Straße "Sonnenwinkel" vom Hund eines Nachbarn in die Hüfte gebissen. Nachdem die junge Frau laut schrie und ihr Vater zu Hilfe eilte, biss der Hund auch diesen in den Daumen. Die Verletzungen der 19-Jährigen wurden im Krankenhaus behandelt.

Abtsgmünd: Durchgeschmortes Kabel

Am Dienstagabend gegen 22 Uhr bemerkte eine 52-Jährige, die sich zusammen mit mehreren Frauen in der Turnhalle der Friedrich-von-Keller-Schule in Abtsgmünd aufhielt, Rauchentwicklung an einer Deckenbeleuchtung. Von Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr Abtsgmünd, die mit insgesamt 24 Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen anrückte wurde festgestellt, dass die Ursache der Rauchentwicklung ein durchgeschmortes Kabel der Deckenbeleuchtung war. Vorsorglich wurde die komplette Stromversorgung des Gebäudes abgeklemmt.

Oberkochen: Fahrzeug gestreift

Beim Vorbeifahren streifte ein 48-Jähriger am Dienstagabend kurz vor 20 Uhr mit seinem Ford-Transit in der Bahnhofstraße einen Kia Cerato, wobei ein Sachschaden von rund 2000 Euro entstand.

Lauchheim-Röttingen: Radfahrerin bei Sturz verletzt

Eine 60 Jahre alte Fahrradfahrerin zog sich bei einem Sturz am Dienstagabend gegen 18 Uhr eine Kopfverletzung zu, als sie beim Befahren eines Feldweges alleinbeteiligt stürzte. Sie musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden.

Aalen: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste eine 53-Jährige ihren Seat Leon am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr auf der Kreisstraße 3240 zwischen Riegelhof und der Landesstraße 1080 anhalten. Eine 18-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem Opel Corsa auf, wobei ein Sachschaden von rund 3500 Euro entstand.

Bopfingen: Rund 10.000 Euro Sachschaden

Auf der Verbindungsstraße zwischen Bopfingen und Trochtelfingen verlor ein 29-Jähriger am Dienstagabend gegen 18.30 Uhr die Kontrolle über seinen Hyundai, der in der Folge über die Fahrbahn schleuderte, sich überschlug und anschließend auf dem Dach auf einem Feld zum Liegen kam. Der Unfallverursacher blieb unverletzt; der von ihm verursachte Sachschaden beziffert sich auf ca. 10.000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Kosmetiktasche entwendet

Am Dienstagabend zwischen 18 und 19 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Dieb die Kosmetiktasche einer 29-Jährigen, in welcher sich auch ihr iPhone 14 Pro Max Space black im Wert von rund 1500 Euro befand. Die Frau, die in einem Modegeschäft in der Baldungstraße arbeitet, hatte die Tasche während ihrer Tätigkeit in einer Schublade auf einem Arbeitswagen deponiert. Ihr fiel in der tatrelevanten Zeit ein ca. 30 Jahre alter, ca. 165 cm großer Mann auf, der sich in diesem Bereich aufhielt. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 entgegen.

Heubach: Aufgefahren - 5000 Euro Sachschaden

Bei einem Auffahrunfall, der sich auf der Bucher Hauptstraße ereignete, entstand am Dienstagnachmittag ein Sachschaden von rund 5000 Euro. Mit ihrem Audi A 1 fuhr eine 27-Jährige gegen 16.40 Uhr auf den verkehrsbedingt abbremsenden BMW eines 59-Jährigen auf. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Schwäbisch Gmünd: Gegen Mauer gefahren

Ein verletzter Autofahrer und ein Sachschaden von rund 10.000 Euro waren die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagmittag kurz vor 13 Uhr ereignete. Mit seinem Peugeot befuhr ein 50-Jähriger zur Unfallzeit die Hans-Fein-Straße in Fahrtrichtung Buch. Aus Unachtsamkeit kam er mit seinem Fahrzeug von der Straße ab und fuhr gegen eine Mauer. Der 50-Jährige wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Schwäbisch Gmünd: Unfall beim Rangieren

Auf rund 3500 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den eine 72-Jährige am Dienstagmittag kurz nach 12 Uhr verursachte, als sie beim Rangieren mit ihrem Opel im Prager Weg den VW Golf einer 67-Jährigen beschädigte.

