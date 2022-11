POL-SL: Verkehrspolizei stoppt Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss in Dillingen

Saarbrücken (ots) - In einem Fall führte die bekannte Masche des Schockanrufes am gestrigen Montag, den 7. November 2022, zur Übergabe von Schmuck und Bargeld an die Betrüger. Der Schaden beläuft sich insgesamt auf mehrere 10.000 Euro! In zwei weiteren Fällen brachten Betrüger über WhatsApp ihre Opfer dazu, ...

mehr