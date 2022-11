Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Verdächtiges Fahrzeug führt zu Festnahme in Vermisstenfall

74-Jährige möglicherweise Opfer eines Verbrechens

Saarbrücken (ots)

Vergangenen Samstag (05.11.2022) kontrollierten Einsatzkräfte der PI Saarbrücken-Stadt in Saarbrücken-Ensheim ein nach Zeugenangaben verdächtiges Fahrzeug und dessen Insassen. Dabei fanden sie den Personalausweis und ein Sparbuch einer vermissten Frau aus Heusweiler-Niedersalbach sowie hochwertige Uhren auf. Die Insassen des Pkw, eine 66-Jährige und ihr 44 Jahre alter Sohn, wurden festgenommen.

Die 74-Jährige wird bereits seit dem 19.09.2022 (Montag) vermisst. An diesem Tag verabschiedete sie sich von ihren Nachbarn in einen zweiwöchigen Urlaub in den Schwarzwald. Laut Nachbarn trat die Vermisste den Urlaub mit einer anderen Frau an.

Als die Frau aus Heusweiler von dem Urlaub nicht zurückkehrte, verständigten die Nachbarn die Polizei. Seit dem 27.10.2022 wird öffentlich nach der Seniorin gefahndet (vgl. Pressemitteilung der Polizei Lebach).

Bei der 66 Jahre alten festgenommenen Fahrzeuginsassin, eine mutmaßliche Familienangehörige der Vermissten, soll es sich um die Frau handeln, mit welcher die 74-Jährige am 19.09.2022 in Urlaub gefahren ist. Überprüfungen des Dezernates für Straftaten gegen das Leben ergaben, dass sich die beiden Frauen tatsächlich in einem Hotel im Schwarzwald aufgehalten haben und auch gemeinsam wieder abgereist sind.

Bis dato gibt es von der 74-Jährigen kein Lebenszeichen. Zeugen wollen die Vermisste am 01.10.2022 noch lebend bei ihrer Rückreise ins Saarland gesehen haben. Aufgrund bisheriger Erkenntnisse und der bei der Fahrzeugkontrolle aufgefundenen Gegenständen der Vermissten erließ das Bereitschaftsgericht gegen die 66-Jährige und ihren Sohn Haftbefehl wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts. Die beiden Tatverdächtigen befinden sich nun in der JVA Zweibrücken bzw. Saarbrücken.

Heute durchsuchen die Ermittlerinnen und Ermittler ein Anwesen der Tatverdächtigen im grenznahen Frankreich. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Landespolizeipräsidium Saarland, übermittelt durch news aktuell