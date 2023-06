Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruch, Bienenköniginnen entwendet, Motorradfahrer schwer verletzt

Aalen (ots)

Alfdorf: Motorradfahrer schwer verletzt

Am Mittwochmorgen gegen 05:20 Uhr befuhr ein 58-jähriger VW-Fahrer den Tennhöfleweg in Richtung Beutenhof. In einer dortigen Kurve kollidierte er mit einem entgegenkommenden 59-jährigen Motorradfahrer. Der Motorradfahrer wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt. Er kam in eine nahegelegene Klinik. Es entstand zudem Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 1500 Euro.

Welzheim: Bienenköniginnen entwendet

Zwischen Montag dem 05.06.2023 und Donnerstag dem 08.06.2023 entwendete ein Dieb fünf Bienenköniginnen aus Ablegekästen am Waldrand von Eberhardsweiler. Der Wert der Bienen liegt im unteren dreistelligen Bereich. Der Polizeiposten Welzheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07182 92810 um Hinweise zum bislang unbekannten Täter.

Fellbach: Einbruch in Friseurgeschäft

Ein Dieb verschaffte sich zwischen Dienstagabend 20 Uhr und Mittwochmorgen 07:45 Uhr Zugang zu einem Friseurgeschäft in der Eberhardstraße. Dort entwendete er einen dreistelligen Geldbetrag aus der Kasse und verursachte Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell