Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstahl von Baumaschinen - Fahrzeuge beschädigt

Aalen (ots)

Ellwangen: Vandalen unterwegs

Im Zeitraum von Montag bis Mittwoch waren Vandalen in Ellwangen unterwegs und beschädigten mehrere Fahrzeuge. Von den Vorfällen betroffen waren der Kolpingweg und die Eugen-Bolz-Straße. Die Unbekannten beschädigten hier an einem VW sowie an einem Audi die Außenspiegel und zerkratzten an einem einen weiteren VW den Lack. Ein Zusammenhang kann nicht ausgeschlossen werden. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegengenommen.

Schwäbisch Gmünd: Diebstahl von Baumaschinen

In der Nacht vom Dienstag auf Mittwoch entwendeten bislang Unbekannte mehrere hochwertige Baumaschinen aus drei Baucontainer auf einer Großbaustelle in der Schwerzerallee. Die Diebe erbeuteten Geräte der Marke Hilti im Gesamtwert von etwa 20.000 Euro. Zeugen, die Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib der Arbeitsgeräte geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell