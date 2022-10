Feuerwehr Bremen

FW-HB: Vermeintlicher Gasgeruch im Bremer Hauptbahnhof

Bremen (ots)

(beh) Bremen, am 09.10.22 ging um 12 Uhr ein Notruf in der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle ein, dass es im Hauptbahnhof nach Gas röche. Aufgrund der Meldung und der Örtlichkeit wurden der Einsatzleitdienst, Einsatzkräfte der Feuerwachen 1, 2, 4 und 5 und des Rettungsdienstes zur Einsatzstelle alarmiert. Durch die Deutsche Bahn wurde bereits ein Großteil des Bahnhofs geräumt. Da die Lage beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte noch unklar war, wurde die Räumung zur Sicherheit auf den gesamten Bahnhof ausgeweitet. Der Zugverkehr wurde ebenfalls eingestellt. Durch erste Messungen, mit Spezialmessgeräten der Feuerwehr und des Energieversorgungsunternehmens, konnten keine gefährlichen Gase in der Umgebungsluft festgestellt werden. Im weiteren Verlauf des Einsatzes entdeckten die Einsatzkräfte, dass die gemeldete Geruchsbelästigung vermutlich durch einen Defekt an einem Kühlgerät, eines im Bahnhofsgebäude ansässigen Gastronomiebetriebs, entstanden war. An dem Kühlgerät wurde durch einen Monteur ein Leck an einer Kühlmittelleitung festgestellt. Somit konnte durch die Einsatzleitung Entwarnung gegeben und der Normalbetrieb des Bahnhofs wieder aufgenommen werden. Die Sperrung des Bahnverkehrs dauerte ca. 40 Minuten an.

Original-Content von: Feuerwehr Bremen, übermittelt durch news aktuell