Feuerwehr Bremen

FW-HB: Feuerwehr in Farge öffnet ihre Tore

Bremen (ots)

Am Samstag, 08.10.2022, feiert die Freiwillige Feuerwehr Bremen-Farge von 11 bis 18 Uhr ein Familienfest. Die ehrenamtlichen Feuerwehrleute gestalten einen Tag der offenen Tür rund um ihren Standort an der Farger Straße 134. Im Rahmen der Veranstaltung findet gegen 13 Uhr eine Feierstunde zur Einweihung des Feuerwehrhauses statt. Zu den Gästen zählt unter anderem Innensenator Ulrich Mäurer.

Während die offizielle Übergabe des neuen Gebäudes im Frühjahr 2021 pandemiebedingt noch unter Ausschluss der Öffentlichkeit und in einem ganz kleinen Rahmen stattfand, heißt die Freiwillige Feuerwehr nun die Bevölkerung herzlich willkommen. Die Kamerad:innen bieten ein buntes Rahmenprogramm mit Essen und Getränken, feuerwehrtechnischen Vorführungen und Angeboten für Kinder. Außerdem stellen sie ihr neues Feuerwehrhaus, die Fahrzeuge und die Feuerwehrausrüstung vor.

Das Feuerwehrhaus in Farge wurde von Mai 2019 bis Januar 2021 als Ersatz für das zuvor abgerissene alte Feuerwehrhaus an gleicher Stelle errichtet. Das im Kernbereich in Passivhausbauweise errichtete Feuerwehrhaus bietet ausreichend Platz zur Unterbringung des für die Aufgaben der Farger Feuerwehr erforderlichen Fahrzeugparks und Equipments. 33 Mitglieder in der Einsatzabteilung, zehn Kamerad:innen in der Reserve- und Unterstützungsabteilung sowie 15 Kinder und Jugendliche in der Jugendfeuerwehr zählt die Einheit im Bremer Norden aktuell.

Eine Besonderheit ist die "Wohngemeinschaft" mit dem Kontaktpolizisten für Farge und Rekum, der vormals im benachbarten ehemaligen Rathaus untergebracht war. Er nutzt ein Büro im Eingangsbereich des Gebäudes.

