Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Osthofen (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am gestrigen Mittwoch in der Zeit zwischen 18:15 Uhr und 20:00 Uhr in ein Einfamilienhaus "Auf der Rosselshecke" eingebrochen. Der oder die Täter machten sich an einer zum rückwärtigen Garten gelegenen Terrassentür zu schaffen und gelangten so ins Innere. Dort durchsuchten sie alle Räume des Hauses nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen wurden Schmuckstücke in noch unbekanntem Wert entwendet. Die Wormser Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Mithilfe. Wer im besagten Tatzeitraum "Auf der Rosselshecke" verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

