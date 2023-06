POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Schwerlastkontrollen

Aalen (ots) - Ellwangen: Vandalen unterwegs Im Zeitraum von Montag bis Mittwoch waren Vandalen in Ellwangen unterwegs und beschädigten mehrere Fahrzeuge. Von den Vorfällen betroffen waren der Kolpingweg und die Eugen-Bolz-Straße. Die Unbekannten beschädigten hier an einem VW sowie an einem Audi die Außenspiegel und zerkratzten an einem einen weiteren VW den Lack. ...

mehr