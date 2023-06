Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Im Wald verirrt - Unfälle - Sonstiges

Aalen (ots)

Abtsgmünd: 43-Jähriger verursachte hohen Sachschaden

Ein 43 Jahre alter Autofahrer erlitt am Donnerstagmorgen gegen 1 Uhr bei einem von ihm verursachten Unfall leichte Verletzungen; der entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 45.500 Euro. Zur Unfallzeit befuhr er mit seinem VW die Landesstraße 1080 zwischen Abtsgmünd und Hohenstadt, wo er wegen überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und nach rechts von der Straße abkam. Der VW prallte zunächst gegen einen Leitpfosten und ein Verkehrsschild, ehe er dann die Ecke eines Gebäudes streifte und wiederum gegen die Leitplanken und ein Verkehrsschild geschleudert wurde. Nach insgesamt 45 Metern kam das Fahrzeug, das schwer beschädigt wurde, auf der Straße zum Stehen. Beide Airbags hatten ausgelöst und den 43-Jährigen, der vermutlich keinen Sicherheitsgurt angelegt hatte, möglicherweise vor schwereren Verletzungen bewahrt. Nach dem Unfall stieg der Mann aus und ging zu Fuß in Richtung Hohenstadt davon. Er konnte jedoch eingeholt und zur Unfallstelle zurückgebracht werden. Während der Unfallaufnahme kam der Verdacht auf, dass der 43-Jährige unter Alkoholeinwirkung stand. Nachdem ein entsprechender Test positiv verlief, musste er sich im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen; sein Führerschein wurde einbehalten. Von der Freiwilligen Feuerwehr Abtsgmünd, die mit 15 Einsatzkräften angerückt war, wurde die Batterie des Fahrzeuges abgeklemmt sowie der Ölfluss in die Kanalisation verhindert; herumliegende Trümmerteile wurden ebenfalls von der Feuerwehr eingesammelt. Die Mitarbeiter eines Abschleppunternehmens entfernten zusätzlich das ausgelaufene Öl von der Fahrbahn.

Oberkochen: Im Wald verirrt

Von Beamten des Polizeireviers Aalen wurden am Mittwochabend gegen 20 Uhr drei Personen, darunter ein 9-jähriges Kind, aus dem Waldgebiet zwischen dem Zochental in Aalen und dem Wolfertstal in Oberkochen "gerettet". Die drei hatten sich in dem Waldgebiet verlaufen und waren offenbar mehr als drei Stunden umhergeirrt, ehe sie eine Position erreichten, an welcher sie Handyempfang hatten. Über GPS konnte dann der Standpunkt der drei festgestellt und angefahren werden. Alle drei waren wohlauf und lediglich etwas unterkühlt. Sie wurden -auch im Hinblick- auf die einsetzende Dunkelheit - von den Beamten nach Hause gefahren.

Aalen-Unterkochen: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker beschädigte am Mittwoch zwischen 8.40 Uhr und 12.10 Uhr einen Dacia, der in dieser Zeit im Kollmannweg abgestellt war. Der dabei entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Hinweise auf den Verursacher bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Aalen: Aggressiver Zeitgenosse

Gegen 12 Uhr am Mittwochmittag hielt sich ein 51-Jähriger auf dem Aalener Marktplatz auf, wo er wahllos Passanten anschrie und in aggressiver Weise gestikulierte. Von Kräften des Ordnungsamtes wurde er deshalb einer Kontrolle unterzogen. Der Mann verweigerte die Herausgabe seiner Personalien und sprang, nachdem gegen ihn ein Platzverweis ausgesprochen wurde, aggressiv in Richtung eines 54-Jährigen, weshalb er festgehalten werden musste. Da der 51-Jährige dem Platzverweis nicht nachkam, wurde die Polizei verständigt, welchen den renitenten Mann mit zum Polizeirevier nahmen. Er muss nun mit einer entsprechenden Anzeige rechnen.

Aalen: 3000 Euro Schaden

Beim Rückwärtsfahren beschädigte ein 21-Jähriger am Mittwochmittag gegen 13.45 Uhr mit seinem VW Crafter einen im Hartmannweg abgestellten VW Eos, wobei ein Gesamtschaden von rund 3000 Euro entstand.

Aalen: Vorfahrt missachtet

An der Einmündung Zeppelinstraße / Eibenweg missachtete eine 26 Jahre alte VW-Fahrerin am Mittwochmorgen gegen 7.45 Uhr die Vorfahrt eines 18 Jahre alten Audi-Fahrers. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge beschädigt; die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Ellwangen: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste eine 28-Jährige ihren Honda Jazz am Mittwochmorgen gegen 7.20 Uhr auf der Landesstraße 1060 zwischen Rattstadt und Neunheim anhalten. Eine 63-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem Ford Fiesta auf das stehende Fahrzeug auf, wobei ein Gesamtschaden von rund 6000 Euro entstand.

Bopfingen: Aufgefahren II

Rund 7000 Euro Schaden entstand am Mittwochmittag gegen 13 Uhr, als ein 50-Jähriger mit seinem VW Golf auf der Landesstraße 1070 auf den verkehrsbedingt stehenden Alfa Romeo eines 42-Jährigen auffuhr.

Ellwangen: Tätlichkeiten bei Fußballspiel

Wegen eines Gegentores in einem Fußballspiel kam es zwischen zwei 27 und 26 Jahre alten Männern am Mittwochnachmittag gegen 15.30 Uhr auf dem Gelände der Landeserstaufnahmestelle zu einer Auseinandersetzung. Diese artete in Tätlichkeiten aus, wobei der 27-Jährige einen Cut unter dem Auge erlitt, der behandelt werden musste.

Schwäbisch Gmünd: Fahrzeug übersehen

Von der Nubertstraße kommend, wendete ein 18-Jähriger am Mittwochabend gegen 19.50 Uhr seinen BMW, wobei er halb auf der Konrad-Zuse-Straße und halb auf einer Firmeneinfahrt fuhr. Anschließend fuhr er wieder in den fließenden Verkehr ein, wobei er den Audi A 3 eines 19-Jährigen übersah, der seinerseits mit überhöhter Geschwindigkeit aus Richtung Alexander-von-Humboldt-Straße angefahren kam. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, steuerte der 19-Jährige seinen Pkw stark nach rechts, wobei das Fahrzeug gegen einen hohen Bordstein und anschließend gegen eine Hausmauer prallte. Der 19-Jährige und sein 17 Jahre alter Beifahrer erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen; der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 13.000 Euro.

