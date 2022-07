POL-MFR: (924) Florian Stelzig wird neuer Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Rothenburg ob der Tauber

Fürth (ots) - Am Freitagvormittag (29.07.2022) kam es zu einem Polizeieinsatz an einer Grundschule in Unterfarrnbach. Die Polizei nahm eine verdächtige Person in Gewahrsam. Gegen 11:10 Uhr ging bei der Einsatzzentrale der Polizei ein Notruf ein, wonach sich in der Grundschule im Ligusterweg eine verdächtige Person aufhalten soll. Der Mann soll zudem eine Waffe am Gürtel tragen. Mehrere Streifen der Polizeiinspektion ...

