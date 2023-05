POL-BO: Trickbetrüger bringen Seniorin aus Bochum um ihr Erspartes

Herne (ots) - Am Samstag, 29. April, kam es in Herne zu einem tragischen Arbeitsunfall. Ein 58-jähriger Mann aus den Niederlanden wurde gegen 00.40 Uhr aus noch ungeklärter Ursache auf dem Areal einer großen Firma an der Straße Friedrich der Große von einem Spezialfahrzeug zum Verladen von Containern überrollt und tödlich verletzt. Der 58-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle. Das Amt für Arbeitsschutz wurde ...

