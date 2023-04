POL-BO: Hernerin (76) nach Sturz schwer verletzt - Zeugen gesucht

Witten (ots) - Leichte Verletzungen zog sich eine 48-jährige Frau am Donnerstagmorgen, 27. April, zu, nachdem sie bei einer Gefahrenbremsung in einem Linienbus gestürzt war. Gegen 8.50 Uhr war ein Linienbus auf der Ruhrstraße in Richtung Witten-Mitte unterwegs. Nach bisherigem Kenntnisstand scherte in Höhe der Hausnummer 95 unmittelbar vor dem Bus ein bislang ...

mehr