Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Brand in Unterkunftsgebäude, Widerstand, Mit gestohlenem Roller geflüchtet, Zugang zu Gartengrundstücken verschafft

Aalen (ots)

Fellbach: Zugang zu Gartengrundstücken verschafft

Ein Dieb verschaffte sich zwischen Mittwochabend 18 Uhr und Donnerstagnachmittag 15 Uhr Zugang zu einem Gartengrundstück in der Stettener Straße indem er einen dortigen Gartenzaun durchschnitt. In einem nebenliegenden Gartengrundstück hebelte er die Gartentüre auf. Das Polizeirevier Fellbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0711 57720 um Hinweise zum noch unbekannten Täter.

Backnang: Brand in Unterkunftsgebäude

Am Freitagmorgen gegen 01:45 Uhr kam es in einem Unterkunftsgebäude in der Straße Etzwiesenberg zu einem Feuerwehreinsatz. In einer dortigen Waschküche fingen mehrere Kleidungsstücke Feuer, weshalb es zu einer starken Rauchentwicklung kam. Die Flammen konnten durch die Feuerwehr, welche mit fünf Fahrzeugen und 24 Einsatzkräfte vor Ort war, gelöscht werden. Eine Person wurde durch den Rauch leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Schwaikheim: Unfallflucht

Vermutlich der Fahrer eines dunklen Smart mit Stuttgarter Zulassung touchierte am Donnerstag gegen 18.50 Uhr einen in der Seitenstraße parkenden Dacia. Der Fahrer entfernte sich unerlaubt und hinterließ rund 500 Euro Schaden. Weitere Hinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter Telefon 07195/6940 entgegen.

Leutenbach: Mit gestohlenem Roller geflüchtet

Eine Streifenbesatzung wollte am Freitag gegen 1.40 Uhr in der Bachstraße einen Motorroller kontrollieren, dessen Fahrer ohne Licht unterwegs war. Anstatt anzuhalten gab dieser Gas und flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit Richtung Walkmühlenstraße, wo er in einen Verbindungsweg Richtung Jahnstraße abbog. Hier gelang ihm die Flucht. Es handelt sich um einen schwarzen Motorroller, an welchem das Kennzeichen WN-FV 8 angebracht ist. Dieser wurde am 12. Juni in der Robert-Boehringer-straße in Winnenden entwendet. Hinweise auf den Fahrer bzw. Verbleib des Motorrollers nimmt das Polizeirevier Winnenden unter Telefon 07195/6940 entgegen.

Remshalden-Grunbach: Polizisten bei Widerstand verletzt

Eine 45 Jahre alte Frau leistete am Donnerstagabend heftigen Wiederstand, bei dem eine Polizistin sowie ihr Kollege leicht verletzt wurden. Die Frau hatte gegen 22.30 Uhr mitunter mehrere Gäste in einer Gaststätte in der Reinhold-Maier-Straße belästigt und randaliert und sollte deshalb zur Störungsbeseitigung in Gewahrsam genommen werden. Dabei riss sie sich immer wieder los, wobei die Polizistin mit dem Arm im Gesicht getroffen wurde. Ihrem Kollegen trat die Frau gezielt in den Unterbauch und traf ihn zudem mit ihrem Knie am Kinn. Die alkoholisierte 45-Jährige musste letztlich die Nacht über auf dem Polizeirevier verbringen, zudem erwartet sie nun eine Kostenrechnung sowie entsprechende Strafanzeigen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell