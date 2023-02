BPOL-BadBentheim: Mit gefälschten Papieren nach Deutschland eingereist

Weener Leer ( Ostfrl.) (ots) - Die Bundespolizei hat am Montagabend den Haftbefehl gegen einen 30-Jährigen vollstreckt. Ein Freund bewahrte ihn vor dem drohenden Gefängnisaufenthalt. Der Mann war gestern Abend gegen 19:20 Uhr aus den Niederlanden in das Bundesgebiet eingereist und von einer Streife des Zoll an der Bundesautobahn 31 Abfahrt Weener angehalten und ...

mehr