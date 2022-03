Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Brände am Kriegerweg aufgeklärt

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Mittwoch, 09.03.22, 16.40 Uhr und Donnerstag, 10.03.22, 17.00 Uhr

BAD GANDERSHEIM (schw) - Nach zwei Bränden im Bereich des Kriegerweges in Bad Gandersheim, am Mittwoch, 09.03.22, 16.40 Uhr und am Donnerstag, 10.03.22, 17.00 Uhr, bei denen zum einen ein Holzunterstand und zum anderen eine Wiese auf einer Fläche von ca. 300 Quadratmetern in Brand geraten sind, verdichteten sich Indizien, dass es sich in beiden Fällen um Brandstiftung handelte. Ermittlungen der eingesetzten Beamten und Hinweise aus der Bevölkerung ließen den Schluss zu, dass die Brände weder im Zusammenhang mit den Bränden in Hachenhausen stehen, noch, dass es sich um eine sich ausweitende Brandserie handelte. Noch bevor die Ermittlungen zu den Vorfällen abgeschlossen werden konnten, meldete sich ein Hinweisgeber bei der Polizei und machte Angaben zu der Entstehung der Brände. Im Verlauf der Aussage wurde deutlich, dass die Verursachung der Brände auf strafunmündige Kinder zurückzuführen ist. Im weiteren Verlauf wurde ein Geständnis gegenüber der Polizei abgelegt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell