Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Brennender Holzstapel/ Pkw-Scheibe eingeschlagen und Handtasche gestohlen

Iserlohn (ots)

Aus unbekannten Gründen ist am Dienstag gegen 11 Uhr ein Holzstapel an einem Wohnhaus an der Dahlbreite in Brand geraten. Die Flammen beschädigten Außenfassade, Isolierung sowie Teile des Dachstuhls. Der Geschädigte konnte das Feuer selbst löschen.

Am Dienstag zwischen 18.45 und 19.29 Uhr wurde die Beifahrerscheibe eines am Ohler Weg geparkten Seat Formentor eingeschlagen. So konnten Unbekannte eine Handtasche samt Geldbörse und diversen anderen Gegenständen aus dem Fahrzeug nehmen. Die Polizei warnt: Ein Auto ist kein Tresor. Deshalb sollten selbst bei kurzen Abwesenheiten keine Wertsachen im Wagen liegen gelassen werden - weder vermeintlich versteckt, noch offen von außen sichtbar. Oft genug reicht bereits das Parkgeld in der Mittelkonsole als Tatanreiz. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell