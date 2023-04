Halver (ots) - Bei einem Verkehrsunfall bei Halver-Hürxtal wurden heute Nachmittag ein Fahrer getötet, eine zweite Person lebensgefährlich und fünf Personen leichter verletzt. Gegen 17 Uhr ist ein in Richtung Halver fahrender Sattelschlepper mit Auflieger aus dem Märkischen Kreis in einem Kurvenbereich der L 528 nach links auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort schob er zunächst einen Kleinbus in den Straßengraben. ...

