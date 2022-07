Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

POL-HfPolBW: Einladung zum Tag der offenen Tür am kommenden Sonntag, 17.07.2022, auf dem Campus der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg in Villingen-Schwenningen

Ein Dokument

Villingen-Schwenningen (ots)

Sehr geehrte Damen und Herren der Medien,

am kommenden Sonntag,17.07.2022, ist es endlich soweit! Die Hochschule für Polizei Baden-Württemberg öffnet von 10:00 bis 18:00 Uhr am zentralen Studienstandort der Polizei Baden-Württemberg in Villingen-Schwenningen ihre Türen.

Der Tag der offenen Hochschultür wird anlässlich des zunächst aufgrund der Baumaßnahmen auf dem Campus und schließlich Corona bedingt verschobenen 40-jährigen Jubiläums der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg sowie der Feierlichkeiten "50 Jahre Villingen-Schwenningen" durchgeführt.

Dabei werden zum einen der Studienbetrieb und die Hochschule, als auch die vielfältigen Aufgaben der Polizei Baden-Württemberg präsentiert. Es wird ein bunt gemischtes Programm aus Vorlesungen, Vorführungen, Informationen über das Studium, die Ausbildung und den Polizeiberuf angeboten. An diesem Tag kann jede Besucherin und jeder Besucher Polizeiluft schnuppern. Durch die Unterstützung aus den Polizeipräsidien, insbesondere durch die Polizeipräsidien Konstanz und Einsatz sowie dem Landeskriminalamt und dem Präsidium Technik, Logistik und Service der Polizei ist sicherlich für jede und jeden Einzelnen viel Interessantes und nicht unbedingt alltägliches zu sehen.

Nicht zuletzt bietet die Veranstaltung für alle am Polizeiberuf interessierten die einmalige Gelegenheit, mehr über die Ausbildung und das Studium bei der Polizei zu erfahren. Zudem kann auch unter bestimmten Voraussetzungen ein Hubschrauberflug gewonnen werden, der noch am Nachmittag der Veranstaltung durchgeführt wird.

Auch für die kleinen Gäste ist einiges im Angebot, für das leibliche Wohl ist natürlich ebenso gesorgt.

Ergänzend dürfen wir Sie auch auf die beigefügte Pressemitteilung des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen, verweisen.

Die Hochschule für Polizei Baden-Württemberg lädt alle Vertretungen der Medien recht herzlich zum Tag der offenen Tür in die Sturmbühlstraße 250 nach 78054 Villingen-Schwenningen ein. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich, kann aber an villingen-schwenningen.hfp.oe@polizei.bwl.de erfolgen.

Bitte melden Sie sich nach Ihrer Ankunft am Veranstaltungsort bei einem der in den dortigen Eingangsbereichen aufgestellten "Infopoints" an. Sie erhalten dann weitere Informationen vor Ort sowie weitere Kontaktmöglichkeiten zu Ansprechpersonen vor Ort mitgeteilt.

Das Team der Öffentlichkeitsarbeit der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg freut sich auf Sie!

