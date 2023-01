Polizei Düren

POL-DN: Acht Einbrüche in Vereinsheime

Kreis Düren (ots)

Im Kreis Düren hat es zwischen Donnerstag (05.01.2023) und Dienstag (10.01.2023) acht Einbrüche und Einbruchsversuche in Vereinsheime gegeben.

In der Zeit von Donnerstag (05.01.2023) 13:00 Uhr und Samstag (07.01.2023) 10:15 Uhr durchtrennten Unbekannte einen Zaun und gelangten so auf das Gelände des Sportgeländes in der Steinstraße in Kreuzau. Dort versuchten sie, durch Hebeln an der Eingangstür, in das Vereinsheim gelangen. Ermittlungen zufolge, gelangten die unbekannten Täter nicht in die Räumlichkeiten.

Am Freitag (06.01.2023), gegen 08:30 Uhr, entdeckte ein 56-Jähriger Verantwortlicher des SC Stetternich Hebelmarken an der Eingangstür des Vereinsheims in der Straße "Buschacker". Nachdem die unbekannten Täter sich gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten des Vereinsheims verschafft hatten, durchwühlten sie diese. Angaben zur Tatbeute liegen derzeit nicht vor.

Einen Einbruch in das Vereinsheim des Tennisverein Kreuzau in der Wehrstraße wurde am Samstag (07.01.2023) um 09:50 Uhr gemeldet. Hier hatten Unbekannte die Eingangstür des Vereinsheims gewaltsam geöffnet. Angaben zur Beute und dem genauen Tatzeitraum können auch in diesem Fall nicht gemacht werden.

In Kreuzau verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu dem Vereinsheim SPVG Boich/ Thum in der "Trankgasse". Hierfür hebelten sie die Eingangstür zum Vereinsheim auf, im Inneren durchwühlten sie einen Abstellraum. Ob etwas entwendet wurde, kann zu diesem Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. Der genaue Tatzeitraum lässt sich nicht eingrenzen, entdeckt wurde der Einbruch am Samstag (07.01.2023) gegen 20:00 Uhr.

Am Montag (09.01.2023) blieb es in der Rather Straße in Nideggen lediglich bei einem Versuch. Dort näherten sich gegen 22:35 Uhr drei unbekannte Personen dem Vereinsheim des SC Mausauel. Als sich dort die Scheinwerfer einschalteten, flüchteten die Personen.

Auch in der Mülhovener Straße in Hoven kam es zu einem versuchten Einbruch in ein Vereinsheim. Hier schlugen die unbekannten Täter die Scheibe des Vereinsheims des CSV ein. Ob der oder die Täter sich auch in den Räumlichkeiten aufhielten, ist bislang unbekannt, ebenso wie die Tatbeute. Der Tatzeitraum lässt sich in diesem Fall auf die Zeit zwischen Montag (09.01.2023) 12:00 Uhr und Dienstag (10.01.2023) 08:45 Uhr eingrenzen.

Einen weiteren Einbruch gab es in das Vereinsheim Sportfreunde Üdingen 1912 e.V. in der Dorfstraße in Kreuzau. Auch bei diesem Einbruch ist der Zeitpunkt des Einbruchs noch ungeklärt, entdeckt wurde die Tat durch einen Zeugen am Dienstag (10.01.2023) um 12:15 Uhr. Die Täter hebelten die Eingangstür auf und stahlen unter anderem elektronische Geräte mit einem Wert im unteren vierstelligen Eurobereich.

Auch in Düren waren Einbrecher unterwegs - in der Straße "Sepp-Herberger-Platz" wurde der Dürener Spielverein Opfer eines Einbruchs. Zwischen Montag (09.01.2023) 21:00 Uhr und Dienstag (10.01.2023) 14:30 Uhr brachen die Täter einen weißen Container auf. Ob aus diesem etwas entwendet wurde, ist zurzeit nicht bekannt. Zudem wurde die Zugangstür zu den Gesellschaftsräumen gewaltsam geöffnet, hier wurden ein elektronisches Gerät sowie Kabeltrommeln und Gasflaschen entwendet.

Zeugen, die in einem der Fälle etwas beobachtet haben, werden gebeten sich unter der 02421 949-6425 an die Leitstelle der Polizei zu wenden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell