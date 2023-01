Polizei Düren

POL-DN: Falsche Mitarbeiter unterwegs

Kreis Düren (ots)

In Jülich und Düren waren am Dienstag (10.01.2023) falsche Mitarbeiter unterwegs. Sie erbeuteten Bargeld und Schmuck.

In Jülich gaben sich zwei männliche Personen als Fernsehmonteure aus, als sie gegen 13:50 Uhr an einer Wohnungstür in der Römerstraße klingelten. Die 85-Jährige Bewohnerin ließ die beiden unbekannten Männer ein. Gemeinsam betrat man das Wohnzimmer, dort wurde die Geschädigte dann aufgefordert, bei der Überprüfung ihres Fernsehgeräts zu helfen. Während die Seniorin, nach Aufforderung durch die beiden Tatverdächtigen, die Programm an ihrem Fernsehgerät wechselte, bewegten die Unbekannten sich allein durch das Haus der Geschädigten. Nachdem beide Männer ihre Wohnung wieder verlassen hatten, stellte die 85-Jährige den Diebstahl von Schmuck sowie ihrer Debitkarte fest.

Die Geschädigte beschreibt die beiden Tatverdächtigen wie folgt: 1.Person

- etwa 180cm - 185cm groß - schlanke Statur - dunkle Kleidung - gelbe Mütze - sprach akzentfreies Deutsch

2. Person

- etwa 175cm - 180cm groß - kräftige Statur - dunkle, kurze Haare - dunkle Kleidung - sprach akzentfreies Deutsch

Als Mitarbeiter einer Kabelanschlussfirma gaben sich zwei bislang Unbekannte in der Straße "Grüngürtel" aus, als sie gegen 12:30 Uhr im Hausflur eines Mehrfamilienhaues auf eine 86-Jährige Bewohnerin trafen. Gemeinsam betrat man die Wohnung der Seniorin, auch in diesem Fall unter dem Vorwand, dass man das Fernsehgerät überprüfen müsse. Während sich eine der beiden unbekannten Personen bei der Geschädigten im Wohnzimmer aufhielt, sei der andere Tatverdächtige unbeaufsichtigt in der Wohnung gewesen. Die beiden Unbekannten verließen die Wohnung nach kurzer Zeit und die 86-Jährige stellte fest, dass ihr eine Geldkassette fehlte.

Die beiden Tatverdächtigen in diesem Fall werden von der Geschädigten wie folgt beschrieben: 1.Person

- etwa 180cm - 190cm groß - etwa 40-50 Jahre alt - kräftige Statur - bekleidet mit einer schwarzen Jacke, einem Pullover mit Streifen und einer Mütze

2. Person

- etwa 180cm - 190cm groß - etwa 35-40 Jahre alt - schlanke Statur - schwarze Haare - bekleidet mit einer braunen Stoffjacke

Die Polizei bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der 02421 949-6425 bei der Leitstelle der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell