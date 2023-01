POL-DN: Lkw verliert Ladung

Heimbach (ots) - Unbekannte brachen in der Zeit von Freitag (06.01.2023) bis Montag (09.01.2023) in eine Kita in Heimbach ein. Die unbekannten Täter hebelten ein Fenster eines Gruppenraumes auf und verschafften sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten der Einrichtung im Klosterweg. Anschließend öffneten und durchsuchten sie Schränke und gelangten so in den Besitz von elektronischen Geräten. Mit ihrer Beute flüchteten sie dann augenscheinlich über die Notausgangstür. ...

mehr