Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Bei Tat gestört

Bocholt (ots)

Geflüchtet sind zwei Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch, 17.08.2022, in Bocholt: Bewohner eines Hauses an der Wichernstraße hatten die Männer gegen 00.55 Uhr überrascht, als diese sich gerade am Garagentor zu schaffen machten. Die Tatverdächtigen waren beide circa 1,85 Meter groß und von stämmiger Statur. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

