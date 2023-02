Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell am Bodensee, Lkr. Konstanz) 58-jähriger Mann verletzt - Polizei bittet zu einem noch unklaren Sachverhalt um Hinweise

Radolfzell am Bodensee, Lkr. Konstanz (ots)

Zu einem noch unklaren Sachverhalt, bei welchem ein 58-jähriger Mann in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag möglicherweise in der Höllstraße von Unbekannten angegriffen und dabei verletzt worden ist, bittet die Polizei um Hinweise.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand könnte der Mann beim Verlassen eines Pubs in der Höllstraße am frühen Donnerstagmorgen, etwa zwischen 01.30 Uhr und 02.30 Uhr, von einem oder mehreren Unbekannten niedergeschlagen worden sein und dabei längere Zeit das Bewusstsein verloren haben. Durchaus möglich ist aber auch, dass sich ein entsprechender Vorfall zwischen der Höllstraße und dem Bahnhof Radolfzell oder zwischen der Höllstraße und der auf der Mettnau gelegenen Klinik ereignet hat. Infrage kommt hierbei auch ein Zeitraum zwischen 01.30 Uhr und 06.00 Uhr.

Personen, die am frühen Donnerstagmorgen, im Gesamtzeitraum von etwa 01.30 Uhr bis 06.00 Uhr, in den genannten Bereichen, entweder in der Höllstraße beziehungsweise zwischen der Höllstraße und dem Radolfzeller Bahnhof oder auch zwischen der Höllstraße und dem Klinikum Radolfzell entsprechende Wahrnehmungen gemacht oder eine Auseinandersetzung zwischen zwei oder mehreren Personen gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Konstanz (07531 995-0) in Verbindung zu setzen.

