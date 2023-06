Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Feuer gelegt und Reifen zerstochen - Fahrzeug machte sich selbständig - Unfall auf der Autobahn - Sonstiges

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Feuer gelegt und Reifen zerstochen

Am Donnerstagmorgen gegen 2 Uhr betrat ein bislang unbekannter Täter den Gartenbereich eines Grundstückes in der Bruckertalstraße. Dort begab sich der Unbekannte zu einer unverschlossenen Gartenhütte, welche direkt mit dem Wohngebäude verbunden ist und setzte dort das Dämmmaterial der Gebäudewand in Brand. Gegen 2 Uhr kehrte der Hausbesitzer nach Hause zurück und bemerkte den Brandgeruch. Er begab sich daraufhin in den Garten, wo das Feuer durch ihn selbst gelöscht werden konnte. Am nächsten Morgen gegen 6 Uhr stellte der 44-jährige Hausbesitzer fest, dass an einem Fahrzeug sowie einem Anhänger, welche vor dem Haus standen, sämtliche Reifen zerstochen waren. Erst zu diesem Zeitpunkt ging der 44-Jährige davon aus, dass durch den unbekannten auch das Feuer vorsätzlich gelegt wurde und verständigte die Polizei. Der entstandene Schaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Die Kripo Aalen hat inzwischen die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, denen verdächtige Personen und Fahrzeuge aufgefallen sind oder die entsprechende Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 07361/5800 zu melden.

Aalen: Parkrempler

Beim Einparken beschädigte eine 19-Jährige am Donnerstagnachmittag gegen 17 Uhr mit ihrem VW Golf einen im Parkhaus Wilhelm-Zapf-Straße abgestellten Pkw, wobei ein Gesamtschaden von rund 4000 Euro entstand.

Aalen: Radfahrerin schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich eine 66 Jahre alte Fahrradfahrerin bei einem Sturz am Donnerstagmittag zu. Gegen 12.20 Uhr befuhr sie die Fahrbachstraße abwärts in Richtung Hirschbachstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor sie die Kontrolle über ihr Rad und stürzte über den Lenker auf die Straße, wo sie vermutlich mit dem Kopf aufschlug. Die 66-Jährige wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Ellwangen: 3000 Euro Schaden

Beim Ausparken ihres VW Golf beschädigte eine 80-Jährige am Donnerstagvormittag gegen 11 Uhr einen Subaru, der in einer Tiefgarage in der Dr.-Adolf-Schneider-Straße abgestellt war. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beziffert sich auf ca. 3000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Fahrzeug machte sich selbständig

Auf dem Areal einer Tankstelle in der Buchstraße machte sich am Donnerstagabend gegen 20.40 Uhr der BMW eines 25-Jährigen selbständig, nachdem dieser das Fahrzeug verlassen hatte, um zu tanken. Der Pkw rollte gegen einen Zaun, wobei ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 2000 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd: Beim Vorbeifahren gestreift

Auf rund 2000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 75-Jähriger am Donnerstagmittag gegen 14 Uhr verursachte, als er mit seinem Mercedes Vito beim Vorbeifahren einen in der Buchstraße abgestellten VW Passat streifte.

Schwäbisch Gmünd: Aufgefahren

Wegen eines Pannenfahrzeuges kam es am Donnerstagnachmittag gegen 15.30 Uhr auf der B 29 auf Höhe der Ausfahrt Weitmars zu einem Rückstau, weshalb eine 26-Jährige ihren Ford Fiesta abbremsen musste. Dies erkannte eine 56-Jährige zu spät und fuhr mit ihrem Fiat Panda auf. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 3500 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Aufgefahren II

Unachtsamkeit war die Ursache eines Verkehrsunfalls, bei dem am Donnerstagmorgen ein Gesamtschaden von rund 7000 Euro entstand. Verkehrsbedingt hatte eine 38-Jährige ihren Mazda gegen 7.30 Uhr auf der B 29 auf Höhe Zimmern anhalten müssen. Eine 36-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem Mercedes Benz auf. Beide Autofahrerinnen blieben unverletzt.

Aalen: 32.000 Euro Schaden bei Unfall auf der Autobahn

Am Donnerstagabend gegen 19.10 Uhr setzte ein 64-Jähriger auf der A 7 zwischen den Anschlussstellen Aalen-Westhausen und Aalen-Oberkochen mit seinem BMW zum Überholen an. Hierbei übersah er, dass andere Verkehrsteilnehmer bereits zum Überholen ausgeschert waren. Der 64-Jährige kam mit seinem Fahrzeug zunächst von der Fahrbahn ab und prallte anschließend gegen den BMW einer 61-Jährigen. Durch umherfliegende Fahrzeugteile wurde im weiteren Verlauf der Audi A 1 einer 35-Jährigen beschädigt. Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Sachschaden von ca. 32.000 Euro; alle Beteiligten blieben unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell