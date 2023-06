Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Aalen zu Festnahmen nach räuberischer Erpressung und Handel mit Betäubungsmitteln

Aalen (ots)

Nach intensiven Ermittlungen konnte die Kriminalpolizei Waiblingen am Dienstag zwei junge Männer im Alter von 15 und 16 Jahren festnehmen. Die beiden stehen im Verdacht in Winnenden und Umgebung mit Betäubungsmitteln gehandelt zu haben. Außerdem sollen die beiden in einem Fall ein Kind unter anderem geschlagen und erpresst haben. Die beiden Jugendlichen wurden am Mittwoch (14.06.2023) einer Haftrichterin beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt. Diese setzte die beiden beantragten Haftbefehle der Staatsanwaltschaft Stuttgart in Vollzug, weshalb die beiden Deutschen in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurden. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

