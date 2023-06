Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unfall mit Radfahrer in Schalke

Gelsenkirchen (ots)

In Schalke kam es am Dienstag, 6. Juni 2023, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einer Autofahrerin. Eine 42-jährige Gelsenkirchenerin fuhr gegen 11 Uhr mit ihrem Auto aus der Grundstücksausfahrt eines Fast-Food Restaurants an der Grothusstraße und beabsichtigte, sich in den fließenden Verkehr in Richtung Lockhofstraße einzuordnen. Zeitgleich fuhr ein 79-jähriger Fahrradfahrer aus Gelsenkirchen auf dem dortigen Geh- und Radweg in Richtung Horst. Durch die Kollision stürzte der Fahrradfahrer und verletzte sich schwer. Er wurde zur weiteren Behandlung seiner Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

