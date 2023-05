Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Sachbeschädigung an Schule durch mehrere Schmierereien

Mannheim (ots)

Die Außenfassade einer Schule in der Neckarpromenade wurde in dem Zeitraum zwischen Mittwochnachmittag 16 Uhr und Donnerstagmittag 12 Uhr durch eine bisher unbekannte Täterschaft durch diverse Graffitis beschmiert. Der hierbei entstandene Sachschaden wird auf einen Betrag in vierstelliger Höhe geschätzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, Tel.: 06221 / 3301 -0, zu melden.

