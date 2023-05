POL-MA: Mannheim-Käfertal: Unfall mit zwei verletzten Radfahrern

Mannheim (ots) - Zwei bislang unbekannte Täterinnen forderten am Sonntagnachmittag um 17:30 Uhr an einer Haltestelle in der Friedrich-Ebert-Straße eine 29-jährige Frau auf, Bargeld im niedrigen zweistelligen Bereich auszuhändigen. Als diese der Forderung nicht nachkam, zogen die Täterinnen die Frau an den Haaren. Außerdem verletzten diese die 29-jährige Frau mit ...

