POL-MA: Mannheim: Nach versuchtem Raub an Straßenbahnhaltestelle weitere Zeugen gesucht!

Zwei bislang unbekannte Täterinnen forderten am Sonntagnachmittag um 17:30 Uhr an einer Haltestelle in der Friedrich-Ebert-Straße eine 29-jährige Frau auf, Bargeld im niedrigen zweistelligen Bereich auszuhändigen. Als diese der Forderung nicht nachkam, zogen die Täterinnen die Frau an den Haaren. Außerdem verletzten diese die 29-jährige Frau mit Schlägen ins Gesicht und bissen ihr in den Finger. Im weiteren Verlauf zerschlug eine der Täterinnen eine Glasflasche und bedrohte die Frau mit dieser. Ein Zeuge wurde auf die Situation aufmerksam und eilte der 29-Jährigen zur Hilfe, woraufhin die beiden Täterinnen die Flucht ergriffen. Zur Behandlung ihrer Verletzungen begab sich die Frau leicht verletzt in ein Krankenhaus.

Das Kriminalkommissariat Mannheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, insbesondere den hilfeleistenden Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0621 / 174-4444 zu melden.

