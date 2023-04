LPI-NDH: Streit eskaliert

Bad Langensalza (ots) - Eine Gruppe Jugendliche entwendete vermutlich Montagabend gegen 20.00 Uhr einen Feuerlöscher. Diesen entleerten sie dann an einer Bushaltestelle An der Burg. Zu Schäden durch das Entleeren kam es nicht. Der Feuerlöscher wurde sichergestellt und die Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls eingeleitet. Woher der Feuerlöscher stammt wird nun ermittelt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Telefon: ...

