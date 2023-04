LPI-NDH: Von der Fahrbahn abgekommen

Werther (ots) - Am zurückliegenden Wochenende betraten Unbekannte die Baustelle zum Autohof an der Halle-Kasseler-Straße. Dort öffneten sie mehrere Container gewaltsam und stahlen Werkzeuge. Außerdem zapften sie von mehreren Baumaschinen Kraftstoff ab. Der entstandene Schaden wird auf über 10.000 Euro geschätzt. Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960, zu melden. Rückfragen bitte an: ...

