POL-MA: Mannheim: Blaulichttag auf der Bundesgartenschau - ein unvergesslicher Tag für Familien!

Mannheim (ots)

Mehr als 500 Mitarbeitende verschiedener Blaulichtorganisationen und rund 60 unterschiedliche Blaulichtfahrzeuge sorgen am Samstag, den 10. Juni für einen ganz besonderen Tag auf der Bundesgartenschau in Mannheim. Auf dem Spinelligelände findet während der Öffnungszeiten von 9 - 19 Uhr ein spannendes Programm statt, welches von vielen Blaulichtorganisationen der Region gemeinsam ausgerichtet wird.

Direkt am Haupteingang in der "Kantine Iris" startet das erste Highlight des Tages - die Kinderrallye. Zum Start dürfen Kinder an einer Fotobox mit Uniformteilen entscheiden, für welche Blaulichtorganisation ihr Herz schlägt. Danach erwartet alle ein mitreißendes Programm mit vielen Stationen, welche in einem Blaulichthelferausweis abgestempelt werden dürfen. Wer es am Ende des Tages schafft den "Räuber" auf dem BuGa-Gelände einzufangen und somit seinen Blaulichtausweis vollständig auszufüllen, darf sich womöglich über tolle Gewinne wie einem Polizeihubschrauberflug, einen Nachmittag beim Zoll am Flughafen Frankfurt oder einem Besuch auf der Hauptfeuerwehrwache in Mannheim mit Löschübung freuen.

Neben dem Polizeihubschrauber und einem Bootstrailer der Wasserschutzpolizei, sind etliche Großfahrzeuge wie der Wasserwerfer der Polizei, die Vollmobileröntgenanlage des Zolls, der Sonderwagen "EAGLE" der Bundespolizei, mehrere Löschfahrzeuge der Feuerwehr, einem Bergeräumgerät des THW, Rettungsfahrzeuge des Deutschen Roten Kreuzes, der Johanniter und der Malteser auf dem Gelände verteilt und können von Groß und Klein besichtigt werden. Der ASB stellt außerdem seinen Wünschewagen vor und die DLRG ist mit einem Bootsgruppen- und einem Tauchfahrzeug vertreten. Auf dem Polizeimotorrad dürfen alle Kinder probesitzen und Bilder schießen. Das Motorrad ergänzt übrigens eine Ausstellung vom über 50 Jahre alten Polizeifahrzeug zum hochmodernen Elektro-Streifenwagen sowie besonderen Einsatzfahrzeugen der Polizei.

An vielen weiteren Ständen erhalten Sie intensive Einblicke in die Arbeit der Blaulichtfamilie. Wer schließlich von den vielfältigen Mitmachaktionen auf dem weitläufigen Gelände eine Verschnaufpause braucht, der findet ein interessantes Bühnenprogramm an der Hauptbühne oder kann die aufregenden Vorführungen der Zoll-, Polizei- und Rettungshunde im nördlichen Bereich des Geländes auf der Wiese genießen. Ab 15:30 Uhr findet im Möglichkeitsgarten ein gemeinsames Friedensgebet verschiedener Glaubensvertreterinnen und -vertreter statt, zu welchem herzlich eingeladen wird.

Abgerundet wird der Tag ab 17:00 Uhr unter dem Motto: "Freiheit Leben" mit einem großen Konzert. Der Salon Diplomatique e.V. konnte in Kooperation mit dem Weltzentrum des Friedens, der Freiheit und der Menschenrechte mit Sitz in Verdun/Frankreich, dem Honorarkonsul von Frankreich in Mannheim und dem Institut Français Mannheim das Orchester der französischen Police Nationale "Musique des Gardiens de la Paix" für einen exklusiven Auftritt in Mannheim gewinnen. Das 50-köpfige Orchester spielt zusammen mit dem Landespolizeiorchester Baden-Württemberg auf der Hauptbühne.

