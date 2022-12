Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in Friseursalon - Erheblicher Vandalismus

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 20.12.2022:

Fritzlar

Einbruch in einen Friseursalon mit erheblicher Sachbeschädigung

Zeit: Montag, 19.12.2022, 01:30 Uhr

In der Nacht von Sonntag auf Montag verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Friseursalon am Domplatz in Fritzlar.

Aufgrund von Zeugenaussagen wird derzeit davon ausgegangen, dass die unbekannten Täter gegen 01:30 Uhr ein Seitenfenster des Friseursalons aufhebelten und so in den Innenbereich gelangten. Hier verschütteten die unbekannten Täter großflächig Öl an den Wänden, welches durch die unbekannten Täter mitgebracht worden sein muss und drehten danach mehrere Wasserhähne im Friseursalon auf. Anschließend verließen die unbekannten Täter den Friseursalon und flüchteten in unbekannte Richtung.

Eine im Friseursalon befindliche Geldkassette wurde durch die unbekannten Täter nicht angegangen. Die Polizei ermittelt derzeit in Richtung einer gezielten Sachbeschädigung durch Vandalismus.

Insgesamt entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 70.000,- EUR.

Hinweise auf die unbekannten Täter liegen derzeit nicht vor.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter Tel.: 05681/774-0.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

