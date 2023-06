Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugensuche: Unbekannte verletzten Mutter und Sohn

Gelsenkirchen (ots)

Von zwei unbekannten Tatverdächtigen sind ein 13-Jähriger und seine Mutter am Dienstagabend, 6. Juni 2023, in der Neustadt verletzt worden. Die beiden Unbekannten hatten den Jungen aus Oer-Erkenschwick gegen 20.45 Uhr auf dem Neustadtplatz angepöbelt, ihn geschlagen und dadurch verletzt. Seine 40 Jahre alte Mutter, die die Tat mitbekam, ging dazwischen und wurde von einem der Angreifer mit einer Blechdose beworfen, wodurch auch sie verletzt wurde. Die Frau wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, mit dem verletzten 13-jährigen Sohn wollten die Eltern am Folgetag selbstständig einen Arzt aufsuchen.

Der eine Flüchtige ist etwa 16 bis 17 Jahre alt, zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß, schlank und hatte einen blonden Bart sowie blaue Augen. Der andere Täter ist im selben Alter, circa 1,55 bis 1,60 Meter groß, schlank und hat blaue Augen. Er trug eine blaue Kappe der Marke "Gucci". Die Polizei sucht Zeugen und ermittelt wegen einer gefährlichen Körperverletzung. Hinweise zu den Gesuchten bitte an das Kriminalkommissariat 15 unter der Telefonnummer 0209 365 7512 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell