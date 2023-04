POL-MA: Mannheim-Schwetzingerstadt: Von der Fahrbahn abgekommen und frontal mit Straßenlaterne zusammengestoßen - Zwei Personen leicht verletzt

Meckesheim (ots) - Am gestrigen Samstagnachmittag, kurz nach 14:30 Uhr, kam es in Meckesheim Ortsteil Mönchzell in der Lobbachstraße zu einem Brand. Ersten Ermittlungen zu Folge fing ein Topf auf dem Herd Feuer und schädigte in der Folge Teile der Kücheneinrichtung. Die Feuerwehr löschte den Brand schnell und verhinderte so eine weitere Ausbreitung. Ein ...

