Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Meckesheim-Mönchzell (Rhein-Neckar-Kreis): Brand einer Küche

Meckesheim (ots)

Am gestrigen Samstagnachmittag, kurz nach 14:30 Uhr, kam es in Meckesheim Ortsteil Mönchzell in der Lobbachstraße zu einem Brand. Ersten Ermittlungen zu Folge fing ein Topf auf dem Herd Feuer und schädigte in der Folge Teile der Kücheneinrichtung. Die Feuerwehr löschte den Brand schnell und verhinderte so eine weitere Ausbreitung. Ein nebenliegendes Wohnzimmer wurde durch die Rauchentwicklung ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Durch das Einatmen von Rauch verletzten sich zwei Bewohner leicht. Sie wurden mit einem Rettungswagen in eine nahegelegene Klinik gebracht werden, konnten diese aber nach ambulanter Behandlung wieder verlassen.

Im Haus entstand geschätzter Sachschaden in Höhe von 20.000 EUR, es bleibt aber weiterhin bewohnbar.

