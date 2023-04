Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesenbach/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit verletzter Person auf der L 532 zwischen Wiesenbach und Langenzell - PM Nr. 2

Wiesenbach (ots)

Am 22.04.2023 gegen 14:30 Uhr ereignete sich im Bereich Wiesenbach auf der L 532 ein Verkehrsunfall, der wie berichtet zunächst als Unfall mit Radfahrer gemeldet wurde. www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5491862 Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde durch Augenzeugen bekannt, dass der alleinbeteiligte 37-Jährige Verkehrsteilnehmer aus bislang unbekannter Ursache mit seinem nicht für den öffentlichen Verkehr zugelassenen Elektro-Skateboard gestürzt sei. Hierbei verletzte er sich so schwer, dass er zur weiteren ärztlichen Versorgung mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht werden musste. Hier wurde er stationär aufgenommen. Eine Lebensgefahr bestand nicht. Für einen kurzen Zeitraum, indem der Helikopter in diesem Bereich landete und startete, wurde die Straße vollgesperrt. Hierbei kam es zu keinen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Unfallermittlungen wurden durch das Polizeirevier Sinsheim aufgenommen. Personen, die sachdienliche Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten sich mit dem Revier Sinsheim, Tel: 07261-690, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell