POL-HH: 230411-5. Zeugenaufruf nach tödlichem Verkehrsunfall in der HafenCity

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 08.04.2023, 16:05 Uhr

Unfallort: Hamburg-HafenCity, Brooktorkai/Osakaallee

Nachdem es am Samstagnachmittag zu einem tödlichen Verkehrsunfall in der Hamburger HafenCity gekommen ist (wir haben berichtet: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5482816), suchen die Verkehrsermittler nach Zeugen.

Da bislang insbesondere nicht geklärt werden konnte, bei welchem Lichtsignal (grün, gelb oder rot) der 61-jährige Busfahrer an der Ecke Am Sandtorkai/Osakaallee in die Kreuzung eingefahren war, bitten die Ermittler der Verkehrsdirektion Innenstadt/West (VD 2) dringend Augenzeugen oder Besitzer von Videoaufnahmen (beispielsweise von Dashcams oder Mobiltelefonen), sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Die Auswertung der vorsorglich beim Busfahrer genommenen Blutprobe wird aller Voraussicht nach noch mehrere Tage in Anspruch nehmen. Ein Ergebnis sowie Hinweise auf eine Beeinflussung durch berauschende Mittel liegen demnach weiterhin nicht vor.

