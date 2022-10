Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Schwerer Unfall im Bremerhavener Stadtnorden, Lkw-Fahrer bei Reparaturarbeiten eingeklemmt.

Bild-Infos

Download

Bremerhaven (ots)

Die Feuerwehr Bremerhaven wurde am späten Mittag zu einem schweren Unfall mit einer eingeklemmten Person in den Bremerhavener Stadtnorden alarmiert.

Laut erster Lagemeldung sollte ein Lkw-Fahrer auf einem Lkw-Anhänger eingeklemmt worden sein. Vor Ort bestätigte sich die erste Lagemeldung. Bei Reparaturarbeiten an einem Autotransporter kam es zu einem Unfall, bei dem der Lkw-Fahrer auf dem Anhänger eingeklemmt wurde. Die Feuerwehr Bremerhaven sicherte umgehend mit technischen Mitteln die Lasten so, dass eine weitere Einklemmung verhindert werden konnte. Der ebenfalls alarmierte Rettungsdienst der Feuerwehr Bremerhaven sowie des DRK (Landkreises Cuxhaven) versorgten den Lkw-Fahrer medizinisch. Parallel wurde durch die Feuerwehr die technische Rettung vorbereitet. Für den Transport in ein Krankenhaus wurde ein Rettungshubschrauber zur Einsatzstelle beordert. Nach der Befreiung des Lkw-Fahrers wurde dieser durch den Rettungsdienst versorgt und zur weiteren Behandlung mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus transportiert.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Bremerhaven konnten nach rund einer Stunde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben und wieder einrücken.

Original-Content von: Feuerwehr Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell