Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Mann schlägt mit Holzpfosten auf Ehefrau ein, Unbekannter entblößt sich gegenüber Kind - Zeugen gesucht

Aalen (ots)

Crailsheim: Mann schlägt mit Holzpfosten auf Ehefrau ein

Ein 84 Jahre alter Mann wird verdächtigt, seine 69-jährige Ehefrau am Donnerstagabend gegen 18:45 Uhr in der Ellwanger Straße mit einem Holzpfosten angegriffen und ihr mehrfach gegen den Kopf geschlagen zu haben. Einem Zeugen, der auf das Geschehen aufmerksam wurde, gelang es, den Angreifer von der Frau wegzuzerren und ihn bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Der Tatverdächtige wurde anschließend festgenommen. Die 69-jährige Frau musste nach dem Vorfall aufgrund der erlittenen Verletzungen am Kopf in ein Krankenhaus verbracht werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ellwangen wurde der 84-jährige Deutsche am Freitag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl und setzte diesen in Vollzug. Der Tatverdächtige wurde in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei und der Staatsanwaltschaft zu dem Vorfall dauern an

Langenburg: Unbekannter entblößt sich gegenüber Kind - Zeugen gesucht

Bereits am Mittwoch, zwischen 12:00 Uhr und 12:15 Uhr war eine Sechsjährige zu Fuß auf dem Heimweg. Im Bereich des kleinen Teiches in der Seestraße / Bahnstraße ging sie den geschotterten Fußweg um den Teich. Dort sah sie einen Mann stehen. Dieser drehte sich in Richtung des Mädchens um und entblößte sein Geschlechtsteil. Dazu sprach er das Kind direkt an. Das Mädchen reagierte geistesgegenwärtig und rannte los. Als sie sich nochmal umdrehte, sah sie den Unbekannten an einem Auto auf dem Schotterparkplatz an der Bahnstraße. Bei dem Fahrzeug könnte es sich um einen silbernen, grauen oder hellblauen Kombi gehandelt haben.

Der Unbekannte wird als circa 40 Jahre alter Mann mit Kinn- und Oberlippenbart und bräunlichen Haaren beschrieben. Der Mann trug laut Beschreibung eine hellblaue Jeans, ein T-Shirt ind er selben Farbe und eine braune Jacke.

Die Kriminalpolizei Schwäbisch Hall bittet um Zeugenhinweise und nimmt diese unter 07361 580-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell