Freiwillige Feuerwehr Wachtberg

FW Wachtberg: Einladung zum Tag der offenen Tür der Löschgruppe Pech

Wachtberg (ots)

Vor gut 2 Jahren ist die Löschgruppe Pech in ihrer alten Heimat in der Seibachstraße 5 in Wachtberg-Pech in das neue Gerätehaus eingezogen. Die Corona-Schutzmaßnahmen ließen es bislang jedoch nicht zu, den neuen Standort gebührend einzuweihen und der Öffentlichkeit vorzustellen. Das holen die Pecher Feuerwehrleute nun am Samstag, den 22.04.2023, nach und laden alle Bürgerinnen und Bürger und Feuerwehr-Interessierte recht herzlich ein.

Ab 13:00 Uhr stehen auf dem Vorplatz des Gerätehauses die Fahrzeug- und Geräteschau, eine Hüpfburg für die Kleinen und als besonderes Highlight ein Lösch- und Feuertrainer bereit. Ab 14:00 Uhr findet die offizielle Einweihung und Einsegnung des Gerätehauses statt. Ab 16:00 Uhr präsentiert die Jugendfeuerwehr Pech ihr Können bei einer Schauübung.

Mit einem gemütlichen Abend findet der Tag der offenen Tür ab 18:00 Uhr seinen Ausklang. Natürlich ist während der Veranstaltung mit Kaffee und Kuchen, leckerem vom Grill und kalten Getränken auch für das leibliche Wohl gesorgt. Die Löschgruppe Pech freut sich auf euch. Weitere Informationen zur Löschgruppe Pech gibt es unter www.feuerwehr-wachtberg.de/pech

