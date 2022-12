Kreisfeuerwehrverband Lüchow-Dannenberg e.V.

FW Lüchow-Dannenberg: Freiwillige Feuerwehren in Lüchow-Dannenberg verzeichnen außergewöhnlichen Zulauf +++ erstmals nach 2009 wieder mehr als 3.000 Einsatzkräfte im Ehrenamt

Lüchow-Dannenberg (ots)

(hbi) Erstmals seit 2009 hat die Zahl der freiwilligen Feuerwehrleute in Lüchow-Dannenberg wieder die Grenze von 3.000 übersprungen, 3.003 Männer und Frauen versehen in den 64 Ortsfeuerwehren freiwillig ihren Dienst an der Gesellschaft. Insgesamt 154 neue Einsatzkräfte konnten im auslaufenden Jahr gewonnen werden, gerade einmal 25 davon sind aus der Jugendfeuerwehr übergetreten. Gerade sog. "Seiteneinsteiger" entdecken dieses Ehrenamt für sich, 59 neue Feuerwehrleute haben sich erst mit 30 Jahren oder später entschieden. Woher diese Begeisterung in der Bevölkerung kommt, wollten wir wissen und haben Ursachenforschung betrieben.

Wie in der klassischen Werbung auch, sind es mehrere Faktoren, die am Ende zum Erfolg führen. So ist zu beobachten, dass Hilfsorganisationen nach Katastrophen einen größeren Zulauf verzeichnen. Ob die Flutkatastrophe im Ahrtal im vergangenen Jahr oder die Corona-Pandemie die Entscheidungen in Lüchow-Dannenberg beeinflusst haben, kann man natürlich nicht genau sagen. Deutlich wird aber, dass die Arbeit unserer Freiwilligen Feuerwehren in den vergangenen Jahren verstärkt in den Fokus des öffentlichen Interesses gerückt ist. "Mitgliedergewinnung in den Feuerwehren funktioniert nur über das persönliche Gespräch im Ort" weiß der stellvertretende Kreisbrandmeister Henning Peters. "Diese Gespräche verlaufen aber anders, wenn die Bevölkerung aufgeklärter und durch die Berichterstattung sensibilisiert ist" kann er aus seiner Erfahrung als Ortsbrandmeister zu berichten.

Und diese Aufklärung findet in Lüchow-Dannenberg seit nunmehr zwei Jahren im verstärkten Maße statt. Durch verschiedene Maßnahmen des Kreisfeuerwehrverbandes nimmt die Bevölkerung die Feuerwehren anders wahr und das, obwohl während der Corona-Pandemie Veranstaltungen gar nicht stattfinden konnten. "Vielleicht war auch genau das unser Punkt" spekuliert Feuerwehr-Sprecher Heiko Bieniußa. Bieniußa hat mit der von ihm initiierten Image-Kampagne "112 Prozent Ehrenamt" sicher seinen Anteil an dem Aufwärtstrend der Feuerwehren. "Während der Corona-Pandemie waren die Leute zu Hause, hatten plötzlich mehr Zeit, haben Informationen praktisch aufgesogen. Genau in dieser Zeit haben wir mit unserer verstärkten Berichterstattung begonnen - möglicherweise hat dieser Umstand die Wirkung verdoppelt" vermutet er.

Von einem "neuen Niveau" sprach Bieniußa auf der Ortsbrandmeisterdienstversammlung mit Blick auf die Berichterstattung aus den Feuerwehren, insbesondere bei Einsätzen. Durch eine Kooperation mit der Deutschen Presseagentur (dpa) erreiche man nun wesentlich mehr Redaktionen, was dazu führt, dass auch überregional das Interesse an der Arbeit der Feuerwehren in Lüchow-Dannenberg gestiegen ist.

Der Trend zeigt sich auch in der Ausbildung der Feuerwehrleute. Fast 350 Einsatzkräfte wurden in diesem Jahr alleine an der Feuerwehrtechnischen Zentrale in Dannenberg in den unterschiedlichen Lehrgängen ausgebildet. In der Einstiegsausbildung, dem sog. "Truppmann 1-Lehrgang" setzt sich der beobachtete Trend fort. Etwa 40% der Lehrgangsteilnehmer waren älter als 25 Jahre, also sog. "Seiteneinsteiger". Auch der Anteil an weiblichen Einsatzkräften wächst stetig und liegt mit mittlerweile über 17% deutlich über dem Landes- oder Bundesdurchschnitt.

"Diese Entwicklung zeigt, dass wir vieles richtig gemacht haben in den letzten Jahren" freut sich Kreisbrandmeister Claus Bauck. "Wir sind aktuell personell auf einem guten Stand und die Kurve zeigt nach oben. Dies ist aber kein Grund, sich auf den Erfolgen auszuruhen, denn in jedem Jahr scheiden Feuerwehrleute aus dem aktiven Dienst aus, diese Rückgänge müssen kompensiert werden, um den Status Quo und die Einsatzbereitschaft einer schlagkräftigen Feuerwehr zu bewahren."

Grund zur Sorge bereitet dem Kreisbrandmeister aber die Bereitschaft in den Reihen der Blauröcke, Verantwortung zu übernehmen. Zwei Ortsfeuerwehren mussten in diesem Jahr mit anderen Wehren fusionieren, weil sich kein neuer Ortsbrandmeister gefunden hat. Als möglichen Grund nennt Bauck hier die gestiegene Bürokratie. "Führungskräfte müssen immer mehr Verwaltungsarbeit übernehmen, das schreckt viele Kameradinnen und Kameraden ab. Hier sind die Träger des Brandschutzes gefordert, die ehrenamtlichen künftig zu entlasten, damit mehr Zeit fürs Wesentliche bleibt."

Woran es nun genau liegt, dass das Ehrenamt Feuerwehr so beliebt ist, lässt sich nicht abschließend ermitteln, vermutlich ist es ein Mix aus den zahlreichen Maßnahmen auf Landkreis-, Gemeinde- und Ortsebene. Und wenn all diese Maßnahmen wie Zahnräder ineinandergreifen, funktioniert es auch. Und damit das so bleibt, freut sich die Feuerwehr immer über interessierte Bürgerinnen und Bürger, die den Weg zu ihrer Ortsfeuerwehr finden. Eine Übersicht aller Ortsfeuerwehren gibt es auf www.112ehrenamt.de

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Lüchow-Dannenberg e.V., übermittelt durch news aktuell